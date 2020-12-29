جامعة ميسان تنظم محاضرة عن الميكروبات المجهرية وتأثيرها على المنتجات الغذائية

2020/12/29 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /نظمت كلية التربية الأساسية في جامعة ميسان محاضرة علمية عن تشخيص أنواع الأحياء والميكروبات المجهرية وتأثيرها على المنتجات الغذائية.وقال عميد الكلية " الدكتور احمد عبد المحسن كاظم " ان المحاضرة اكدت على تشخيص الجسيمات الدقيقة مثل البكتيريا التي تتفاعل مع بعض المكونات البيئية والمواد الغذائية التي تؤثر عليها.والدمج بين دراسة الجسيمات الدقيقة وتأثيرها على البيئة والغذاء مثل التلوث والتغيرات الموسمية والتغيرات التي تحل بأحد الأماكن البيئية نتيجة وجود خلل ميكروبيولوجي ادى الى التأثير عليها.واضاف " كاظم " بان المحاضرة خلصت إلى أن دور المتخصصين الأساسي في مجال الميكروبيولوجي ومجالات الصناعات الغذائية هو توفير الآليات والأساليب التي تعمل على ضمان صحة وأمان المنتجات الغذائية قبل توزيعها على المستهلكين لاسيما عن طريق تطبيق الطرق العلمية في الكشف عن الميكروبات والملوثات التي ربما تكون موجودة في هذه الأغذية./انتهى

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