"لعنة النزوح".. لاجئو إريتريا هربوا إلى تيغراي فلاحقتهم الحرب

2020/12/29 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين آلاف الفارين من النزاع المستمر منذ خمسة أسابيع في منطقة تيغراي الإثيوبية ، هناك بضع عشرات من الرجال والنساء والأطفال من إرتيريا المجاورة والتي يوصف نظامها حكمها بالاستبدادي والقعمي.

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