التعليم تعلن فتح استمارة تقديم الوجبة الثالثة من المعلمين المجازين دراسياً

2020/12/29 | 15:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح استمارة تقديم الوجبة الثالثة من المعلمين المجازين دراسيا للقبول في الجامعات للسنة 2021/2020 في الدراسة الصباحية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “يستمر التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) لمدة أربعة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 2020/12/29”.جدير بالذكر …

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