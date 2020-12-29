الرئيس العراقي وبلاسخارت يبحثان إجراء الانتخابات

2020/12/29 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

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