خطوات راسخة - دينا سليم حنحن

2020/12/29 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن دينا سَليم حَنحن - أستراليا.عندما تغتالني التنهيدةُ، أُحَاطُ بخاناتٍ من الأرق، فأختزلُ أحلامي الكبيرةَ بحلم واحدٍ صغيرٍ، وأقولُ كفى، حلمي هو زيارةُ الأماكنِ جميعِها التي داسَ فيها المعلمُ الأول، وكذلك حيث داسَ الأنبياءُ ورجالُ الله الصالحون، لم يكن الأمر مستحيلا أن أعبرَ ثنايا التاريخِ، وأطلّعَ على تتابعِ الحضاراتِ في بلد مُتَنازعٍ عليه يدعى فلسطين.زرتُ مقاماتِ الأولياءِ الصالحين، والم ......





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