النزاهة تضبط متهمين بتسلم رشوة وإبتزاز مستثمرين في بغداد

2020/12/29 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، ضبط متهمين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد، مُبيّنةً قيامهما بابتزاز ومساومة مُستثمرَينِ مقابل إيهامهما بالحصول على تسهيلاتٍ استثماريَّةٍ.وأشارت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى أن “فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد، تمكَّن من ضبط مُتَّهمَين أحدهما منتسبٌ في أحد الأجهزة الأمنيَّة؛ لابتزازهما …

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