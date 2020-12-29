العراق يسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/29 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 1013 إصابة جديدة وتماثل 1487 حالة للشفاء، فضلا عن 9 حالات وفاة.

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