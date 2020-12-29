أثناء تسلمهم رشوة.. النزاهة تضبط متهمين بالابتزاز والمساومة

2020/12/29 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط متهمين بتسلم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد وقيامهما بابتزاز ومساومة مستثمرين مقابل إيهامهما بالحصول على تسهيلاتٍ استثمارية.

وأشار بيان لدائرة تحقيقات الهيئة تلقى "ناس" نسخة منه (29 كانون الاول 2020)، إلى أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد، تمكَّن من ضبط مُتَّهمَين أحدهما منتسبٌ في أحد الأجهزة الأمنيَّة؛ لابتزازهما ومساومتهما مستثمرين لدفع مبلغ (1,900,000) مليون دولارٍ أمريكي كرشوة لقاء الحصول على موافقة وزارة المالية على عرض عقارين في محافظة كركوك كعرصة استثمارية".

وأضاف البيان أن "المتهمين تعهدا بإكمال المُوافقات الخاصة بالعقارين من وزارة المالية وهيئة الاستثمار ودائرة عقارات الدولة في كركوك، لغرض إنشاء مجمعٍ تجاري متكامل ومرآب بمساحة (8) دوانم"، لافتا إلى "أنه، بعد متابعةٍ ورصدٍ دقيقين للمُتَّهمين، تمَّ ضبطهما مُتلبِّسَين بالرشوة أثناء تسلُّمهما الدفعة الأولى".

وأسفرت العمليَّة عن "ضبط أسلحةٍ وكتبٍ بحوزتهما، وبمواجهتهما بالأدلة من قبل محققي مديرية تحقيق بغداد، إذ اعترف المتهمين صراحة بتسلم الرشوة، وقيامهما بالابتزاز والمُساومة".

وأوضح البيان أنه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المُختص؛ الذي قرر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

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