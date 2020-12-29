صالح وبلاسخارت يبحثان تأمين البعثات والتهيئة للانتخابات المقبلة

2020/12/29 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، مع

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم

المتحدة في العراق جينين هينيس

بلاسخارت، أهمية تأمين سلامة المباني

الحكومية، والبعثات الدبلوماسية

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