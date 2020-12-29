النفط تطلب من شركة صينية الإسراع باستثمار الغاز المصاحب لحقل شرق بغداد

2020/12/29 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت وزارة النفط، الثلاثاء، من احدى

الشركات الصينية العاملة في حقل شرق

بغداد النفطي الاسراع في استثمار الغاز

المصاحب، مؤكدة سعيها لرفع الانتاج في

الحقل الى 40 الف برميل يوميا.

وقال وكيل الوزارة لشؤون

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