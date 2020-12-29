اتلتيكو مدريد و دييغو كوستا يعلنان الفراق

2020/12/29 | 15:51 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد الإسباني دييجو كوستا مهاجم الفريق، قبل انتهاء العقد بـ6 أشهر.

وذكر أتلتيكو، في بيان رسمي: “توصل النادي وكوستا إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد الممتد حتى 30 حزيران/يونيو 2021، بناء على طلب اللاعب لأسباب شخصية”.

وأتم: “وقع دييجو اليوم الثلاثاء على فسخ العقد، نشكر كوستا على تفانيه خلال هذه السنوات، ونتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية”.

يذكر أن تقارير بريطانية، ربطت دييجو كوستا صاحب الـ32 عاما، بالانتقال إلى آرسنال خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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