2020/12/29 | 15:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد يعود من البصرة بثلاث نقاط ثمينة بفوزه على الميناء بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/29 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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