حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 593 ألفًا

2020/12/29 | 16:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 1013 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1487 مصابًا إلى الشفاء، قابلها وفاة 9 مصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية".

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