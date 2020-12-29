صحة السليمانية: لم نسجل اصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

2020/12/29 | 16:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية صحة السليمانية، انه لم يتم تسجيل اية حالة بالسلالة الجديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال الدكتور صباح هورامي مدير عام صحة السليمانية في تصريح متلفز لقناة شعب كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان فايروس كورونا المستجد اجرى تغييرات في خصائصه لعدد من المرات.

واضاف: ان السلالة الجديدة من فايروس كورونا تم تشخيصها لاول مرة في بريطانيا، مؤكدا ان العراق واقليم كوردستان وكذلك السليمانية لم تسجل اصابات بالسلالة الجديدة من كورونا الى هذه اللحظة.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، قد اعلنت عن بدء المرحلة الاولى من الاجراءت الصحية لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.

من جانبها اوقفت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان الرحلات الجوية مع لبنان بعد تسجيل اصابات فيها بالسلالة الجديدة من كورونا.

كما واتخذت الوزارة جملة من القرارات التي تهدف لحماية الأمن الصحي في الإقليم ومواجهة السلالة الجديدة من كورونا، بالامكان الاطلاع على القرارت بالنقر هنــــــــــــــــــــــــا.

PUKmedia خاص

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