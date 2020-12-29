2020/12/29 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن العقود والأجراء اليوميين.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد استكمال المرحلة الأولى من تسديد الرواتب المتأخرة للممنوحين إجازة بدون أجر وحرصاً منها على تنفيذ وعودها لمنتسبيها من العقود والأجراء المستمرين بالخدمة وبدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط، تمكنت الوزارة من الإيفاء بالتزامها وتسديد المستحقات المالية كافة للأجراء والعقود بعد استحصال الموافقات الرسمية وللسنوات من 2017 ولغاية 2020".

وأضاف، أن "الجهود والمساعي المبذولة مستمرة لمعالجة موضوع الأجراء الذين تم منحهم إجازة بدون أجر رغم الأزمة المالية وقلة التخصيصات المرصودة لوزارات الدولة ومن ضمنها وزارة الموارد"، مبينا أن "التنسيق مستمر مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض احتواء العدد الأكبر من الذين لا يملكون مصدرا آخر للرزق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تصدر بياناً بشأن العقود والأجراء اليوميين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تصدر بياناً بشأن العقود والأجراء اليوميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).