2020/12/29 | 16:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطبيعية تحدد موعد انطلاق الدوري الكروي النسوي

اعلنت الهيئة التبطيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، مواعيد مباريات دوري الكرة النسوية المكشوفة والصالات.

وذكر بيان عن الهيئة ان “اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية، اجرت قرعة دوري الكرة للساحات المكشوفة والصالات للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم”.

واوضحت أن “القرعة اجريت بحضور رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، وعضو التطبيعية، اسعد لازم، والامين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي، واعضاء اللجنة النسوية، وممثلي الاندية المشاركة في بطولتي الساحات المكشوفة والصالات”.

وقالَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان بحسب البيان “نسعى الى تطوير كرة القدم النسوية من خلال الاهتمام والارتقاء بمنافسات الدوري لتكون الفرصة مناسبة لاكتشاف الطاقات الواعدة وضمها للمنتخبات”.

وأضافَ “ستنطلق المباريات يوم الخميس الموافق ٣١-١٢ بلقاء يجمع فريقي نفط الشمال وشباب المستقبل”.

وبين أن “قرعة الدور الاول للساحات المكشوفة اسفرت عن لقاء فتاة نينوى مع نفط الشمال، وبلادي مع شباب المستقبل، أما في منافسات كرة الصالات فسيلعب القوة الجوية أمام بلادي وغاز الشمال مع الزوراء، والبلدي مع شباب الوطن”.

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