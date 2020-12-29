وادعة كما الغيوم في صفاء - عايد سعيد السراج

2020/12/29 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عايد_سعيد_السراج صديقتي .رأيتك مرة تلتحفين غيمة وكنت ترقصين - تضحكين ,آن اكتملت في ذاتك دورة الحياة وادعة أنت ِفرحت للغيوم تتهامسين وسرها كأنما صرتما معا ًتتوحدين مع النسائم كملائكة تطير حيثما تشاءفأنت يا جميلة الصفاءكالطير يشدو ً لِلهْوِهِكأنّما لَهْوَه ُ له يشاء ْتألّمت ْ لقلبك ِ وطهرك ِمريم العذراء ْ

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