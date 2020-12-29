2020/12/29 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشادت لجنة الثقافة والسياحة والآثار، الثلاثاء، مبادرة الفنان حسين نعمة بعد تسليمه قطعة أثرية يعود تاريخها إلى العصر السومري.

وقالت الدائرة الإعلامية، في مجلس النواب، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الأول 2020): إن "لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب، أشادت بالمبادرة التي قام بها الفنان الرائد حسين نعمة بعد تسليمه قطعة أثرية يعود تاريخها الى العصر السومري الى متحف الناصرية الحضاري كان قد اشتراها من أحد المواطنين".

وأشار إلى أن "رئيس اللجنة والاعضاء تقدم بالشكر الوافر للفنان نعمة عبر اتصال هاتفي معه من قبل نائب رئيس اللجنة حمدالله الركابي، لموقفه الوطني المشرف من أجل الحفاظ على ثراواتنا التاريخية والحضارية، داعين جميع المواطنين الى تسليم جميع القطع الاثرية لانها تعود لتاريخ بلدنا الكبير بشعبه واطيافه، لا سيما وأن العراق يمتلك الكثير من الحضارات الاولى التي علم من خلالها الكتابة والقوانين لجميع الحضارات الاخرى".



بحسب البيان.

وتابع البيان، "من جانبه أعرب الفنان حسين نعمة عن سعادته باتصال نائب رئيس اللجنة، مقدما شكره واعتزازه بلجنة الثقافة وعملها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين نعمة يسلّم متحف الناصرية قطعة أثرية تعود إلى العصر السومري) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين نعمة يسلّم متحف الناصرية قطعة أثرية تعود إلى العصر السومري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).