فنان عراقي يسلم متحف الناصرية قطعة اثرية تعود للعصر السومري

2020/12/29 | 16:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمنت لجنة الثقافة النيابية مبادرة الفنان حسين نعمه بتسليمه قطعة اثرية لمتحف الناصرية.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان، أن "لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب اشادت بالمبادرة التي قام بها الفنان الرائد حسين نعمة بعد تسليمه قطعة أثرية يعود تاريخها الى العصر السومري الى متحف الناصرية الحضاري كان قد اشتراها من أحد المواطنين".

واضاف البيان، أن "رئيسة اللجنة الاعضاء تقدموا بالشكر الوافر للفنان نعمة عبر اتصال هاتفي معه من قبل نائب رئيس اللجنة حمدالله الركابي، لموقفه الوطني المشرف من اجل الحفاظ على ثراواتنا التاريخية والحضارية".

وتابع: "داعين جميع المواطنين الى تسليم جميع القطع الاثرية لانها تعود لتاريخ بلدنا الكبير بشعبه واطيافه، لا سيما وان العراق يمتلك الكثير من الحضارات الاولى التي علم من خلالها الكتابة والقوانين لجميع الحضارات الاخرى".

من جانبه اعرب الفنان حسين نعمة عن سعادته باتصال نائب رئيس اللجنة، مقدما شكره واعتزازه بلجنة الثقافة وعملها.

PUKmedia لجنة الثقافة النيابية

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