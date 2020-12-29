مكاسب قياسية واعتراف متزايد.. البيتكوين تخطف الأنظار في 2020

2020/12/29 | 16:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: في عام أرهقت فيه أعراض كورونا الأسواق العالمية، يبدو أن عملة البيتكوين كان لديها لقاح فعّال ضد الوباء، جعلها تتفادى تداعياته بل

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