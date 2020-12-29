رئيس البرلمان العراقي يعلن وصول موازنة 2021 ويقرر مد الفصل التشريعي شهرا

2020/12/29 | 16:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحدا.وأوضح رئيس مجلس النواب، في بيان للمجلس، أن مد الفصل التشريعي الحالي؛ يأتي لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها …

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