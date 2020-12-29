مساعدات البطالة للأميركيين.. الدفعات قد تتأخر في وقت حرج

2020/12/29 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يعقد التأخير في تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة من قبل حكومة الولايات المتحدة، توزيع المساعدات الضرورية لملايين الأميركيين العاطلين عن العمل.

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