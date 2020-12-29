ليفربول يقرر عدم التحرك لضم لاعبين جدد بالميركاتو الشتوي المقبل

2020/12/29 | 16:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قرر فريق ليفربول حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز، الثلاثاء، عدم التحرك لضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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