بلاسخارت والاعرجي يبحثان تنفيذ اتفاق سنجار

2020/12/29 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد التقت يوم أمس 28 ديسمبر 2020 الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بمستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي.وبحث الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد وفي المنطقة، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية سنجار التي تم التوقيع عليها من قبل حكومتي الاقليم والمركز.من الجدير بالذكر …

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