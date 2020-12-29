الهجرة تطلق منحة مالية جديدة للعائدين إلى مناطقهم

2020/12/29 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان

فائق جابرو، الثلاثاء، اطلاق الوجبة

العاشرة من منح العودة البالغة مليون

ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من

النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية.

وذكرت الوزارة في بيان،

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