2020/12/29 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

العرب الحاكمون واسرائيل وجه واحد ووضع

وطعم ودور جديد واحد، في استهداف

الشيعة، والحكم في العراق اللذان باتا

يهدتان مصالحما في المنطقة ومزقا

امالهما المستقبلية، فكانت التحالفات

العربي

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