إيقونة العام 2020

2020/12/29 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الراضي الخفاجي

كلُّ شيء كان ساخناً في تلك الليلة رغم

برودتها، فكما هو معروف أنَّ شهر كانون

الأول ويتبعه الثاني يتميز بالبرودة

الشديدة في العراق، ولكنَّ التوتر

والقلق كان الغالب على مشاعر الن

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