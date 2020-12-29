القبض على (9) مطلوبين ضمن عمليات الوعد الصادق في البصرة

2020/12/29 | 16:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

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باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، بتنفيذ عمليات الوعد الصادق المرحلة الخامسة الصفحة الثانية من خلال مديرية شرطة البصرة وقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ولواء المشاة الآلي الثالث ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والأستخبارية لمداهمة وتفتيش مناطق (مركز المدينة ) لألقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والأستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة، وأسفرت عن إلقاء القبض على (٩) مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة، وضبطت علبتي عتاد وانبولة تعاطي، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات اللازمة وتحفظت على المواد المضبوطة.

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