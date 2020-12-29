الاقلاع عن الكافيين.. تغيرات تحدث للجسم

2020/12/29 | 16:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} من المعروف أنه يمكن للكميات الصغيرة من الكافيين أن تكون مفيدة للغاية للصحة، ولكن الإقلاع عن شرب القهوة قد يحمل آثارا جانبية على الجسم بشكل عام.

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