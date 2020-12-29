اسود العاصمة يهزمون السفانة في ممتاز الكرة

2020/12/29 | 16:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

نجح فريق امانة بغداد في تحقيق الفوز على مضيفه الميناء بهدف دون رد في اللقاء الذي اقيم على ملعب البصرة الدولي، اليوم الثلاثاء.

واقيمت المباراة بين الفريقين في اليوم الختامي لمباريات الجولة الـ11 من المسابقة.

ويدين بغداد في فوزه الى اللاعب جبار كريم الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز اصبح رصيد اسود العاصمة 17 نقطة في المركز الخامس، فيما اصبح توقف رصيد الميناء عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر.



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