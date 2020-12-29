وما نيل الأوطان بالتمني، لكنها تؤخذ غلابا - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/29 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي استأذن هنا أمير الشعراء أحمد شوقي في استعارة فكرته عن بناء "المجد"، كما عبر عنها في قصيدته "سلو قلبي" التي تغنت ببعض أبياتها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1946، لكي أسقطها على بناء "الأوطان".



يصف لنا شوقي في أبياته الشعرية كيف أن النبي محمد علم أمته سبل بناء المجد، حتى "اغتصبوا" الأرض.



وَعَلَّمَنا بِناءَ المَجدِ حَتّى ....



أَخَذنا إِمرَةَ الأَرضِ اِغتِصاباوَما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي ..



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