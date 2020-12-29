بغداد تغرق في الظلام - قاسم علي فنجان

2020/12/29 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان بغداد اليوم تمر بأحلك واظلم لياليها، تسير في شوارعها فلا تلحظ أي شكل من اشكال الحياة؛ الخوف والقلق والتوتر والترقب هم السائد، مدينة تنتشر فيها الجيوش في كل مكان، وبمختلف تسمياتهم واصنافهم: ميليشيات، عسكر، شرطة، عصابات، مافيات، ومواكب قادة الميليشيات، و"ربع الله" يسيّرون دورياتهم، حاملين "التواثي"، لضرب أي "مخل" بالآداب.بغداد مدينة انقلابات عسكرية وميلشياتيه، وانت تسير هادئا في شوارعها، وفي لحظ ......





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