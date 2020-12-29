البنك المركزي يبحث مع وزير الطاقة الايراني سبل التعاون بين البلدين

2020/12/29 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء، مع وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، سبل التعاون بين البلدين.

وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان اليوم، (29 كانون الاول 2020)، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، التقى وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، هذا اليوم الثلاثاء".

وأشار البيان، إلى ان "الجانبين بحثا سبل التعاون بين البلدين" .

ووصل وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، صباح اليوم، 29 كانون الأول 2020، إلى العراق على رأس وفد اقتصادي، حيث بحث مع وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش، خلال اجتماعهما في مطار بغداد التعاون الإيراني العراقي في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيراني مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والمالية.

ومن المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال في هذه الزيارة موضوع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين ومسألة ديون العراق لإيران.

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