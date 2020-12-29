فنان عراقي يسلّم متحف الناصرية قطعة أثرية تعود إلى العصر السومري

2020/12/29 | 17:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أشادت لجنة الثقافة والسياحة والآثار، مبادرة الفنان حسين نعمة بعد تسليمه قطعة أثرية يعود تاريخها إلى العصر السومري.

وقالت الدائرة الإعلامية، في مجلس النواب، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب، أشادت بالمبادرة التي قام بها الفنان الرائد حسين نعمة بعد تسليمه قطعة أثرية يعود تاريخها إلى العصر السومري إلى متحف الناصرية الحضاري كان قد اشتراها من أحد المواطنين".

وأشار إلى أن "رئيس اللجنة والاعضاء تقدم بالشكر الوافر للفنان نعمة عبر اتصال هاتفي معه من قبل نائب رئيس اللجنة حمدالله الركابي، لموقفه الوطني المشرف من أجل الحفاظ على ثراواتنا التاريخية والحضارية، داعين جميع المواطنين إلى تسليم جميع القطع الأثرية لأنها تعود لتاريخ بلدنا الكبير بشعبه وأطيافه، لا سيما وأن العراق يمتلك الكثير من الحضارات الأولى التي علم من خلالها الكتابة والقوانين لجميع الحضارات الأخرى".



بحسب البيان.

وتابع البيان، "من جانبه أعرب الفنان حسين نعمة عن سعادته باتصال نائب رئيس اللجنة، مقدما شكره واعتزازه بلجنة الثقافة وعملها".

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