الهجرة العراقية تطلق منحة مالية جديدة للنازحين العائدين

2020/12/29 | 17:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، اطلاق الوجبة العاشرة من منح العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه، ان "الوزيرة اكدت حرصها على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الاسر العائدة، معلنة اطلاق الوجبة العاشرة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية وعبر منافذ البطاقة الالكترونية ( كي كارد )"، مشيرة إلى ان "الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية".

واشارت الوزيرة الى ان "الوزارة اطلقت منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود نتيجة لعدم اقرار الموازنة لهذا العام وقلة التخصيصات المالية"، مضيفة ان "عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفين و 600 عائلة عائدة ".

واضافت جابرو، انه "تم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة لتشمل جميع الاسر العائدة في جميع محافظات البلاد"، مشددة على ان "الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة خلال العام المقبل".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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