2020/12/29 | 17:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت والدة الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ 4 سنوات، في رد على الرئيس أردوغان، إن نجلها ليس إرهابيا.

واستنكرت سعدية دميرتاش والدة الزعيم الكوردي تصريحات الرئيس التركي، وقالت خلال حلولها ضيفة على قناة اليوتيوب الخاصة بالصحفي التركي، أردال أر، أنه تم أخذ ابنها كرهينة، وتم الزج به في السجن.

واضافت: "ابني ليس إرهابيا؟ هل يمكن أن يكون إرهابيا ويكون مرشحا لرئاسة تركيا؟ هل يمكن أن يكون إرهابيا ونائبا في البرلمان؟".

وأكدت سعدية، أنه ليس ابنها فقط من تعرض للظلم وتم الزج به في السجن، بل هناك الملايين من الأشخاص قابعون في السجون أيضا، مشيرة إلى أنها ستظل خلف ابنها، وكل أحبائه خلفه.

ورفض القضاء التركي مؤخرا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن دميرتاش، واعتذرت المحكمة الأوروبية استمرار اعتقال دميرتاش يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والدة دميرتاش لاردوغان: ابني ليس إرهابيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والدة دميرتاش لاردوغان: ابني ليس إرهابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).