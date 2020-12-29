قشوع وفلسطين وهجرته إلى أميركا

2020/12/29 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر كتاب "تعقُّب التعديلات" للروائي الفلسطيني سيد قشوع، وهو عربي إسرائيلي هاجر إلى الولايات المتحدة صيف 2014 على الرغم من نجاحاته الواسعة في إسرائيل، إذ سبق للتلفزيون الإسرائيلي أن بث مسلسل "شغل عرب"..

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