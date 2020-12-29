الهجرة تطلق الوجبة العاشرة من منحة العائدين من النزوح الطارئ

2020/12/29 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، إطلاق الوجبة العاشرة من منح العودة البالغة مليوناً ونصف المليون دينار لكل أسرة عائدة من النزوح الطارئ إلى مناطق سكناها الأصلية.

وأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "حرص الوزارة على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الأسر العائدة" ، مشيرة إلى "إطلاق الوجبة العاشرة من منح العودة والبالغة مليونا ونصف المليون دينار لكل أسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية، وعبر منافذ البطاقة الإلكترونية الـ (كي كارد)".

وأضافت، أن "الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ إلى مناطقها الأصلية، وأن هذا العدد المحدود للمشمولين بالمنحة جاء نتيجة عدم إقرار الموازنة لهذا العام وقلة التخصيصات المالية".

ولفتت جابرو إلى أن "عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو ألفين و600 عائلة عائدة، وأنه تم إعلان الأسماء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة لتشمل جميع الأسر العائدة في جميع محافظات البلاد".

وشددت على أن "الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الأموال الكافية وإقرار الموازنة خلال العام المقبل".

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