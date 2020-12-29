موازنة العراق 2021 “تتفوق” على موازنات “5 دول عربية” مجتمعة: الثانية عربياً بـ 113 مليار دولار

2020/12/29 | 17:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، ان موازنة العراق المالية تقع بالمركز الثاني بين موازنات الدول العربية.

وقال المرسومي، في منشور له على صفحته في فيسبوك: ان الموازانات العربية لعام 2021 بهذا الترتيب:

1.السعودية = 263.9 مليار دولار

2.العراق = 113 مليار دولار (حسب سعر الصرف الجديد )

3.



الجزائر= 62 مليار دولار

4.قطر = 53 مليار دولار

5.



المغرب = 51.7 مليار دولار

6.عمان = 29.380 مليار دولار

6.تونس = 19.4 مليار دولار

7.



الامارات العربية = 15.8 مليار دولار

8.



الأردن = 14 مليار دولار

9.البحرين = 8.780 مليار دولار

10.سوريا = 6.8 مليار دولار

واوضح: ان موازنة العراق هي ثاني اكبر موازنة عربية بعد السعودية، مشيرا الى انها اكبر من موازنات خمس دول مجتمعة وهي قطر + الامارات + البحرين + سوريا +الأردن .

وتابع المرسومي، انه بالرغم من ذلك فالعراق هو الدولة الوحيدة في العالم التي لجات الى تخفيض سعر صرف عملتها الوطنية كأحد أساليب تمويل عجز الموازنة وهو أيضا الدولة الوحيدة التي استقطعت من رواتب موظفيها لضغط النفقات العامة.

ونشرت “يس عراق”، في وقت سابق مشروع موازنة 2021 المصوت عليها في مجلس الوزراء، والتي وصلت الى البرلمان في وقت سابق من اليوم.

وتضمنت النفقات في الموازنة العامة لـ 2021، تخصيص مبلغ مقداره (164206006155)، مائة وأربعة وستون ترليون ومئتان وستة مليارات وستة ملايين ومائة وخمسة وخمسون ألف دينار.

وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، (71046051671) الف دینار (احدى وسبعون ترليون وستة واربعون مليار واحدی وخمسون مليون وستمائة واحدى وسبعون الف دينار).

,تضمنت موازنة العام المقبل التي وصلت الى مجلس النواب ان “تقدير الإيرادات بـ 93.19 مليارات دينار وتحديد سعر البرميل بـ 42 دولاراً”.

واضافت “كما ان تقدير الإيرادات بـ 93.19 تريليون دينار وتحديد سعر البرميل بـ 42 دولارا”.

للدخول الى الموازنة، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

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