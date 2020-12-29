مكاسب النفط تتجاوز 1% مع آمال ارتفاع الطلب

2020/12/29 | 17:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال ارتفاع الطلب على الخام.

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