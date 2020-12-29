وجبة جديدة من المعتقلين في حملة مطاردة السلاح بمحافظة البصرة

2020/12/29 | 17:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات الوعد الصادق في البصرة، فيما أشارت الى القاء القبض 9 مطلوبين.





وذكر بيان للخلية، تابعه "ناس"، (29 كانون الاول 2020)، أنه "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عمليات الوعد الصادق المرحلة الخامسة الصفحة الثانية من خلال مديرية شرطة البصرة وقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ولواء المشاة الآلي الثالث ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والأستخبارية لمداهمة وتفتيش مناطق (مركز المدينة ) لألقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والأستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

وأضاف أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (9) مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة، وضبطت علبتي عتاد وانبولة تعاطي، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات اللازمة وتحفظت على المواد المضبوطة".

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