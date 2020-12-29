بالصور.. المرجع النجفي يشارك في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

2020/12/29 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا مكتب المرجع الشيخ بشير النجفي،

اليوم الثلاثاء، ذكرى شهادة سيدة نساء

العالمين (عليها السلام)؛ بتسيير موكب

راجل تقدمه الشيخ النجفي ، حيث انطلق

الموكب الى الصحن الحيدري الشريف؛

لتقديم العزاء للمولى

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