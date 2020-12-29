وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل

2020/12/29 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الإيراني، اليوم

الثلاثاء، عودة نشاط اللجنة المشتركة

العليا بين طهران وبغداد.

وقال وزير الطاقة رضا اردكانيان، الذي

بدأ زيارة على رأس وفد رفيع للعراق

اليوم؛ إن اللجنة المشتركة العليا

ل

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