رفع نقطة تفتيش قرب بوابة بغداد الشمالية

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن رفع نقطة تفتيش قرب البوابة الشمالية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن القيادة قولها انه "تم رفع نقطة تفتيش موقعها قبل بوابة بغداد الشمالية".

يذكر ان قيادة عمليات بغداد رفعت، في وقت سابق، العديد من نقاط التفتيش من شوارع العاصمة، الامر الذي ادى الى تخفيف الزخم المروري.

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