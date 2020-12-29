وزير الطاقة الإيراني ينقل للكاظمي تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الإيراني السيد رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.

ونقل رئيس الوفد الإيراني تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية السيد حسن روحاني، إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون.

كما نقل السيد اردكاني تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

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