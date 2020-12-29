بالصور.. المرجع النجيفي يتقدم المعزين بذكرى شهادة فاطمة الزهراء {ع}

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شارك المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي بمراسيم عزاء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

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