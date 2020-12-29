الكربولي يتهم الحكومة بـ “المخاتلة المتعمدة” في قضية تقاسم الاوقاف

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الثلاثاء، ان هنالك مخاتلة متعمدة من اعلى المستويات في الحكومة بشأن اتفاقية تقاسم الاوقاف الدينية.

وقال الكربولي في تغريدة على موقع تويتر، “لإطلاع جمهورنا على حقيقة ما يجري من مخاتلة متعمدة من اعلى المستويات في الحكومة، فقد اكد الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم امس ( 2020/ ۱۲ / ۲۸ ) عدم وجود تريث او الغاء لاتفاقية الفتنة بين الوقفين خلافا لما صرح به موكله امام اعلى الممثليات السياسية والروحية والشعبية السنية منذ اكثر من شهر”.

واضاف الكربولي، “تأكيدا على صحة دعوانا المرقمة ۲۰۱۹ / ب / 2020 المقامة على رئيس الوزراء قررت محكمة بداية الكرخ ارسالها الى محكمة القضاء الاداري للبت فيها يوم 2021/ ۱ / ۱۰“.

واختتم الكربولي تغريدته بـ وسم “اوقافنا لن تضيع“.

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