سيارتك تركن نفسها وعن بعد

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر شركات السيارات في تقديم الكثير من التقنيات لتسهيل حياة السائقين. وأحدى أحدث تلك التقنيات هي الركن الأوتوماتيكي الكامل للسيارات من خارج السيارة عن بعد. وهو ما أصبحت العديد من السيارات تدعمه مؤخراً.

ركن السيارة في أماكن ضيقة

يحمل النظام الجديد إسم مساعد الركن مع التحكم عن بعد (Park Assist with remote control)، وهو مصمم في الأساس لمواقف الركن في ساحات السيارات متعددة الطوابق في أماكن مثل المطارات والمتاجر الكبيرة. ويعمل النظام ببساطة على السماح بركن السيارة في أماكن ضيقة دون الحاجة للقلق حيال كيفية الخروج من السيارة بعد الركن.

تحكم كامل

هذا النظام يعتبر الجيل الثاني من أنظمة الركن الأوتوماتيكية، بحيث كانت السيارة قبلاً تقود نفسها بشكل نصف أوتوماتيكي، حيث تتولى السيارة التوجيه بينما يتحكم السائق في المكابح والتسارع. ولكن النظام الجديد يسمح للسيارة بأن تتحكم في نفسها بشكل كامل لأول مرة، مع إمكانية الجلوس داخل أو خارج السيارة أثناء الركن.

ويمكن للسائق تفعيل النظام عبر الضغط على حرف P في شاشة الترفيه المعلوماتي كي يتم البدء بالبحث عن بقعة ركن مناسبة، ليقوم باختيار بقعة الركن.



وتبدأ السيارة بعدها تلقائياً بالحركة للدخول إليها بمساعدة مجموعة مستشعرات وكاميرات مختلفة.

على سبيل المثال لا الحصر، يتواجد هذا النظام في فولكس واجن طوارق بفئة luxury، بحيث يمكن أن يخرج السائق من السيارة ويستخدم تطبيق VW Remote Park Assist Plus على هاتفه لأجل التحكم في ركنها عن بعد دون القلق حيال كيفية الخروج منها إذا كان الموقف ضيقاً جداً، وذلك بشكل أوتوماتيكي بالكامل.

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