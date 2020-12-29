مشروع الموازنة: ضريبة دخل بنسبة تصل الى 40 بالمئة على الرواتب المرتفعة

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مشروع الموازنة الاتحادية المقدم الى البرلمان عن حجم استقطاعات رواتب الموظفين ممن تزيد رواتبهم عن خمسمئة ألف دينار.

وبحسب بنود الموازنة يخضع اجمالي الدخل الشهري للرئاسات الثلاث ونوابهم لضريبة بنسبة أربعين في المئة وبدون استثناءات.



كما يخضع اجمالي الدخل الشهري للوزراء والنواب ومن بدرجتهم الى ضريبة دخل بنسبة ثلاثين بالمئة.

هذا وتضمن مشروع الموازنة استقطاعات بنسبة عشرة في المئة عن الدخل الذي لا يتعدى المليون ونصف المليون دينار، ونسبة تتراوح من عشرين الى ثلاثين في المئة عن رواتب التي تتعدى المليون ونصف دينار.

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