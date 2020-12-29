الفنان حسين نعمه يسلم قطعة اثرية لمتحف الناصرية

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب بالمبادرة التي قام بها الفنان الرائد حسين نعمة بعد تسليمه قطعة أثرية يعود تاريخها الى العصر السومري الى متحف الناصرية الحضاري كان قد اشتراها من أحد المواطنين.

وتقدمت رئيس اللجنة والاعضاء بالشكر الوافر للفنان نعمة عبر اتصال هاتفي معه من قبل نائب رئيس اللجنة حمدالله الركابي، لموقفه الوطني المشرف من اجل الحفاظ على ثراواتنا التاريخية والحضارية، داعين جميع المواطنين الى تسليم جميع القطع الاثرية لانها تعود لتاريخ بلدنا الكبير بشعبه واطيافه، لا سيما وان العراق يمتلك الكثير من الحضارات الاولى التي علم من خلالها الكتابة والقوانين لجميع الحضارات الاخرى.

من جانبه اعرب الفنان حسين نعمة عن سعادته باتصال نائب رئيس اللجنة، مقدما شكره واعتزازه بلجنة الثقافة وعملها.

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